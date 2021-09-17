Son dakika haberi... Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Otlubahçe köyü bölgesinde 14 Eylül'de başlayan örtü yangınına, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 23 personel, 3 ilk müdahale aracı ve 1 arazözün yanı sıra 2 helikopterle müdahalede bulunuldu.
Arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zorlaştığı yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla dün kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bölgede ekipler, tedbir amaçlı havadan kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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