Son dakika haberi... Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

Otlubahçe köyü bölgesinde 14 Eylül 'de başlayan örtü yangınına, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 23 personel, 3 ilk müdahale aracı ve 1 arazözün yanı sıra 2 helikopterle müdahalede bulunuldu.

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