Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşları dikkatli davranmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda uyardı.
Vali Mehmet Ali Özkan, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde kentte Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandığına işaret etti.
Salgın tehlikesinin devam ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:
"Değerli hemşehrilerim, maalesef son günlerde vaka sayılarımızda artış başladı. Rehavete kapılıp tedbirleri ihmal etmeye devam edersek sarı kategoriden turuncu kategoriye geçmemiz kaçınılmazdır. Esnaflarımızın iş yerlerinin tekrar kapatılmaması, çocuklarımızın okullarına devam edebilmesi ve eski kısıtlama günlerine geri dönmememiz için tedbirlere eksiksiz uymak zorundayız."
Özkan, vatandaşların zorunlu olmadıkça seyahatlerini ertelemesi gerektiğini belirterek, "En güvenli yer evimiz, gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Kalabalık ve havasız ortamlardan uzak duralım. Maskesiz sokağa çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım." uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli Vali'sinden uyarı geldi: 'kalabalık ortamlara girmeyin' - Son Dakika