Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kentteki vaka artışının nedeninin il dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin alınmaya devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların açıklanan kurallara uymaları gerektiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"İl dışına geziye yahut ziyarete giden vatandaşlarımızın, görevlilerimizin ve de il dışından gelen misafirlerimizin PCR testleri maalesef çoğunlukla pozitif çıkmaktadır. İlimiz genelindeki vaka artışının temelinde il dışı ziyareti olan görevlilerimiz, vatandaşlarımız ve il dışından gelen misafirlerimiz bulunmaktadır. Salgınla kesin ve keskin mücadele verdiğimiz şu süreçte, lütfen zorunlu haller hariç il dışına çıkmayalım, il dışı ziyaretler hususunda tüm hemşehrilerimizi ve görevli arkadaşlarımızı uyaralım. Hem sevdiklerimizi hem de Tunceli'mizi koruyalım. Gayretlerinize teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım."

Koronavirüse karşı insanlığın elindeki tek ilacın maske, mesafe ve temizlik olduğunu vurgulayan Özkan, "Salgın tedbirlerine uymamak, insan sağlığını tehlikeye atmaktır, insanlık suçudur. Lütfen tedbirlere uyalım, bir başkasının sağlığını tehlikeye atmayalım."ifadesini kullandı.