Son dakika haberi... Tünel inşaatında akıma kapılan operatör yardımcısı öldü - Son Dakika

TRABZON'un Maçka ilçesinde, yapımı süren tünel inşaatında elektrik akımına kapılan operatör yardımcısı Abdullah Demirtürk (25), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, ilçede yapımı süren tünel inşaatında meydana geldi. Tünelde operatör yardımcısı olarak çalışan Abdullah Demirtürk, bilinmeyen nedenle gece vardiyasında kullandığı iş makinesinde elektrik akımına kapıldı. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Abdullah Demirtürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğin belirlendi. Demirtürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Demirtürk'ün cenazesinin, Şalpazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.