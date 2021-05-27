Son dakika haberi: Tünelin duvarına çarpan motosikletli öldü, arkadaşı yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda tünelin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu İzmit Korutepe Tüneli içerisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ahmet Tolga Avşar (34) yönetimindeki 07 FZN 79 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünelin duvarına ve duvarda asılı olan yangın söndürme dolabına çarptı. Ahmet Tolga Avşar ve arkasındaki arkadaşı Alp Gürsu (21) yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Tolga Avşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Alp Gürsu ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Tolga Avşar'ın cenazesi morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.