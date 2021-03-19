Son dakika haberi... Tunus Başbakanı ile Meclis Başkanı "siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiği" mesajını verdi - Son Dakika

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ile Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, kalkınma sürecini olumsuz etkileyebileceği için siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir araya gelen Meşişi ile Gannuşi, ülkedeki siyasi ve ekonomik durumu ele aldı.

Kalkınmanın, demokratikleşme projesinin gerçekleştirilmesi ve radikalleşme ile terörün önünün kesilmesinin temeli olduğuna işaret eden Gannuşi ve Meşişi, bu bağlamda siyasi tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Tunus'ta, 2011'deki devrimden bu yana 10'dan fazla hükümet göreve geldi ancak ekonomik sorunlar çözülemedi.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.