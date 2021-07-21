Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı, izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını eleştirdi - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanması için 29 merkezde gerçekleştirilen ve izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını "Tunus'a karşı suç" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, dün akşam görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 aşısı için tüm Tunuslulara 29 merkezde aşı olma çağrısına değindi.

Said, bakanlığın vatandaşlara açık aşı günü için tahsis edilen merkezlerde yaşanan kalabalığa işaret ederek, bu durumu "Tunus aleyhinde bir suç" şeklinde değerlendirdi.

Vatandaşların bu şekilde toplanmasının, siyasi sistem içindeki etkili kişiler tarafından düzenlenmiş bir süreç olduğunu ifade eden Said, bu tabloda amacın aşı yapmak değil, enfeksiyon yaymak olduğunu kaydetti.

Said, Tunus'taki siyaset pandemisinin Kovid-19 salgınından daha büyük olduğunu aktardı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi de dün akşam görevden alınan Sağlık Bakanı Mehdi'nin, salgın sürecini iyi yönetemediğini belirterek, ilgili mercilere danışmadan Kurban Bayramı'nda Kovid-19 aşısı için tüm Tunuslulara 29 merkezde aşı olma çağrısı yapmasının da "suç" olarak tanımlanabilecek bir karar olduğunu belirtmişti.

Görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günlerinde 29 merkezde tüm Tunuslulara açık aşı kampanyası için çağrıda bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise bayramın birinci günü bu merkezlerin önünde salgın tedbirlerine uymanın zor olduğu yoğun kalabalıkların oluştuğu ve izdiham yaşandığı görülmüştü.

Başbakanlıktan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hişam Meşişi, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verilmesine ve yerine vekaleten Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi'nin getirilmesine karar verdi." ifadesi kullanılmıştı.

Mecliste, Nahda Hareketi dahil birçok parti salgının artışı ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle görevden alınan Bakan Mehdi'ye eleştiriler yöneltmişti.

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığı açıklamasını yapmıştı.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 821 kişi hayatını kaybetti, 554 bin 991 kişi enfekte oldu, 443 bin 979 kişi de iyileşti.