Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı, kabine revizyonunda anayasal prosedüre uyulmadığını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı, kabine revizyonunda anayasal prosedüre uyulmadığını açıkladı

26.01.2021 00:03
Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı, kabine revizyonunda anayasal prosedüre uyulmadığını açıkladı, System.String[]

Son dakika haberler: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin, teknokrat isimlerden oluşan kabinede yaptığı revizyonun, anayasal prosedürlere uymadığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin, teknokrat isimlerden oluşan kabinede yaptığı revizyonun, anayasal prosedürlere uymadığını belirtti.

Milli Güvenlik Konseyi, sağlık sektöründe ve siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda toplandı.

Cumhurbaşkanı Said'in yanı sıra Başbakan Meşişi, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve çok sayıda bakanın hazır bulunduğu toplantının akabinde cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Said, Milli Güvenlik Konseyi toplantısında, kabinede yapılan değişikliğin anayasal prosedürlere özellikle "hükümetin yapısında bir değişiklik yapılması durumunda bakanlar kurulunda istişare edilmesini zorunlu kılan" 92. maddeye uymadığını ifade etti.

Said, kabine değişikliğinde önerilen isimlerden bazıları aleyhinde açılmış davalar olduğunu ve bu durumda olan kişilerin yemin ederek göreve başlamasının mümkün olmadığını kaydetti.

Kabine revizyonunda kadınlara yer verilmemesinden de rahatsız olduğunu dile getiren Said, kadınların sorumluluk üstlenecek güçte olduklarını dile getirdi.

Said, Kovid-19 salgını ve yaşanan gösterilerin, onlarca yıldır izlenen sosyal ve iktisadi politikalarda yaşanan hayal kırıklığı ve siyasi krizin bir sonucu olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Meşişi başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısında, mevcut iki bakanlığın isminin değiştirilmesine ve iki yeni bakanlık kurulmasına karar verildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, biri "Enerji ve Maden" diğeri "Mesleki Eğitim, İstihdam ve Dayanışma Ekonomisi" olmak üzere 2 bakanlık kurulurken, "Gençlik, Spor ve Mesleki Entegrasyon Bakanlığı", "Gençlik ve Spor Bakanlığı", "Sanayi, Enerji ve Maden Bakanlığı" ise "Sanayi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Meşişi 16 Ocak'ta, teknokrat isimlerden oluşan kabinesindeki 25 bakandan 11'inde değişikliğe gidildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kabine, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı, kabine revizyonunda anayasal prosedüre uyulmadığını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü sürüyor! Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi Sosyal medyadan Peygamberimize çirkin sözler sarf eden Yakup Deniz'e soruşturma Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Rıdvan Dilmen: İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Beşiktaşlı Mirin, ABD ekibi Kansas City'ye transfer oluyor Beşiktaşlı Mirin, ABD ekibi Kansas City'ye transfer oluyor         
23:30
Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı         
23:00
Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı         
22:40
G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı         
21:52
Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı         
21:42
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 00:36:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı, kabine revizyonunda anayasal prosedüre uyulmadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei