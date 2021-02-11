Son dakika haberi | Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin kabine revizyonu kriziyle ilgili çözüm arayışlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin kabine revizyonu kriziyle ilgili çözüm arayışlarını eleştirdi Açıklaması

11.02.2021 00:37
Son dakika haberi | Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin kabine revizyonu kriziyle ilgili çözüm arayışlarını eleştirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin kabine revizyonu kriziyle ilgili anayasa hukuku profesörleriyle yaptığı görüşmeyi, "anlamsız meşrulaştırma çabası" olarak nitelendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin kabine revizyonu kriziyle ilgili anayasa hukuku profesörleriyle yaptığı görüşmeyi, "anlamsız meşrulaştırma çabası" olarak nitelendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Demokratik Akım, Nahda Hareketi, Yaşasın Tunus partilerinden milletvekilleri Cumhurbaşkanı Said'i ziyaret etti.

Kabinedeki revizyon krizinin ele alındığı görüşmede Said, "anayasayı uygulama konusunda kararlı" olduğunu belirterek, kabine değişikliğinde birçok ihlal yapıldığını ifade etti.

Başbakan Meşişi'nin krize çözüm için anayasa hukuku profesörleriyle yaptığı görüşmeyi eleştiren Said, "Mevcut krize çözüm, anayasaya yönelik bir ihlali, yorumlar ve içtihatlar yoluyla anlamsız meşrulaştırma çabası aramakla değil, anayasada yazan metne saygı duymakla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Meşişi'nin dün anayasa hukuku profesörleriyle yaptığı görüşmede, kabine değişikliğine ilişkin krizin hukuki yollardan çözülmesi konusunu ele aldığı belirtilmişti.

Devletin zirvesinde çekişme

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 16 Ocak'ta kabinesindeki 25 bakanlıktan 11'inde değişikliğe gittiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said ise kabine revizyonuna ilişkin güvenoyu oturumundan bir gün önce, değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu, yeni bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu savunmuştu.

Meşişi kabinesi 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu aldı ancak Cumhurbaşkanı Said, yeni bakanları, anayasa gereği göreve başlamaları için gereken yemin törenine çağırmadı.

Başbakan Meşişi, yeni bakanların anayasa yemini etmeleri için bir tarih verilmesi yönündeki talebini geçen hafta cumhurbaşkanlığına yazılı olarak ilettiğini aktarmış ve Said'i "devletin işleyişini kesintiye uğratmakla" suçlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin kabine revizyonu kriziyle ilgili çözüm arayışlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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