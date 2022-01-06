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Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den yargıya müdahale iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den yargıya müdahale iddiası

06.01.2022 03:21
Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den yargıya müdahale iddiası

Son dakika gündem haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya müdahale edilmeye çalışıldığını iddia ederek, "Suç işleyen, mutlaka her vatandaş gibi yargılanmalıdır.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya müdahale edilmeye çalışıldığını iddia ederek, "Suç işleyen, mutlaka her vatandaş gibi yargılanmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Facebook sayfasında yayınlanan görüntüye göre, Said, Başbakan Necla Buden ve kabinedeki İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin "seçim ihlalleri işledikleri" suçlamasıyla yargıya sevk edilmelerinin ardından açıklama yapan Said, siyasetin yargıya ve adalete müdahale imkanının olmadığını belirterek "Tunus'ta yıllardan beri siyasetin yargıya nasıl müdahil olduğunu herkes bilir. Siyasetin yargıya müdahale imkanı yoktur" ifadelerini kullandı.

Yüksek Yargı Konseyi ile ilgili olarak yargıçların hareketi ve bir takım hükümlere müdahale imkanı sağlayan bir metin hazırlanmış olduğunu öne süren Said, adını vermeyerek suçladığı tarafların hassas makamlara gerçekleri gizlemek için bazı kişileri yerleştirdiklerini iddia etti.

Said, o kişilerden birinin "suikastlar, yolsuzluk ve kamu malının talan edilmesine ilişkin konuları içeren dosyaları vermeyeceğini" söylediğini ve bu yapılanların cinai bir suç seviyesine yükseldiğini ifade etti.

Haklarında yargıya sevk kararı bulunan kişileri ima eden Said, şunları söyledi:

"Bizler, devrimin hedeflerini gerçekleştirmesi için burada bu kişilere karşı duruyoruz. Eskiden makamları ne kadar yüksek olursa olsun ya da Tunus'un içişlerine müdahale etmelerini istedikleri yabancı taraflarla ilişkileri ne olursa olsun, adalet herkes içindir."

Tunus resmi haber ajansı, dün akşam saatlerinde başkent Tunus'taki Asliye Hukuk Mahkemesi Bilgi ve İletişim Bürosu tarafından yayımlanan açıklamaya ilişkin verdiği haberde, aralarında Gannuşi, Merzuki, Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi, eski başbakanlardan İlyas el-Fahfah, Yusuf Şahid, Mehdi Cuma ve Hamadi el-Cibali'nin de bulunduğu 19 kişinin "seçim ihlalleri işledikleri" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmelerine karar verildiği belirtilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den yargıya müdahale iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den yargıya müdahale iddiası - Son Dakika
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