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Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya "yolsuzluğa karışanların yargılanması" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya "yolsuzluğa karışanların yargılanması" çağrısı

01.10.2021 03:48
Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya

Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya, 2019 seçimlerinde mali ihlal başta olmak üzere yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması konusundaki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargıya, 2019 seçimlerinde mali ihlal başta olmak üzere yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması konusundaki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan video görüntüsüne göre, Said tarafından Kartaca Sarayı'nda kabul edilen Sayıştay Başkanı Necib el-Kıtari, Cumhurbaşkanı'na Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun idari ve mali tasarruflarının denetimine ilişkin bir rapor sundu.

Görüşmede Said, yargıya, "Tunus'un içinden geçtiği bu tarihi dönemde yargının tüm sorumluluğunu üstlenmesi, halkın haklarını geri kazanması ve devletin önceki onlarca yılda asılı kaldığı illetten kurtulması için yolsuzluk davalarına karışanların yargılanması" çağrısında bulundu.

Sayıştayın, önceki milletvekili seçimlerinde partilerin mali denetimine ilişkin görevini yerine getirdiğine işaret eden Said, ancak bu raporların üzerinde durulmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Said, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde (2019) her türden ihlalin işlendiğini savundu.

Adli ve ceza yargısının partilerinin paralarının nereden geldiğine ilişkin hukuki sonuçların düzenlemesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Said, genel seçimlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edildiğini söyledi.

Said, mecliste yolsuzluğa karıştığı kanıtlanmış milletvekillerinin, meclis üyeliklerinin kaldırılması gerektiğini ifade etti ancak konuya ilişkin herhangi bir isim belirtmedi.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakan'ı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Said 29 Eylül'de de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya 'yolsuzluğa karışanların yargılanması' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yargıya "yolsuzluğa karışanların yargılanması" çağrısı - Son Dakika
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