Üye Girişi
Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Said'e karşı artan iç ve dış baskılar "seçeneklerini" daraltıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Said'e karşı artan iç ve dış baskılar "seçeneklerini" daraltıyor

15.11.2021 12:32
Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Said'e karşı artan iç ve dış baskılar "seçeneklerini" daraltıyor

Son dakika haberleri... Tunus'ta, 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından, "demokratik yola" dönmesi için Cumhurbaşkanı Kays Said'e uygulanan dış baskılara paralel olarak, ülkenin güneyinde başlayan gösterilerle birlikte iç baskılar da arttı.

ALA HAMMUDE - Tunus'ta, 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından, "demokratik yola" dönmesi için Cumhurbaşkanı Kays Said'e uygulanan dış baskılara paralel olarak, ülkenin güneyinde başlayan gösterilerle birlikte iç baskılar da arttı.

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede 25 Temmuz'da parlamentonun çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından oluşan "istisnai durumun" üzerinden 100 gün geçti. Bu sürede ülkedeki siyasi ve ekonomik kriz çözülemediği gibi birtakım kronik krizler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özellikle son günlerde ülkenin güney bölgesindeki Safaks vilayetinde patlak veren "çöp krizi" ve bunun sonucu olarak Akrab şehrinde başlayan sosyal gerginlik devam ediyor.

Akrab'daki gergin süreçte bölge halkına destek veren Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) sosyal ve siyasi krizlerden çıkabilmek için Cumhurbaşkanı Said'in bir yol haritası belirlemesi gerektiğini bildirdi.

Tunuslu bazı uzmanlar, Cumhurbaşkanı Said'in krizlerle başa çıkma konusundaki "vizyon eksikliğinin", kararlarına karşı protesto çemberini genişleteceğine inanırken, bazıları da Cumhurbaşkanı'nın iç ve dış baskılara aldırmadan yoluna devam edeceği görüşünde.

"Siyasi net bir vizyon yok"

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını ve ardından yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Sosyolog Prof. Dr. Sabrin Celasi, "Önümüzdeki dönemde protestoların etkili olacağı açık. Ayrıca muhalefet partileri ve dışlanan siyasi oluşumlar kendilerini toparlayıp tekrar mevcut iktidara karşı siyaset üretmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akrab şehrindeki toplumsal olaylarda olduğu gibi hiçbir siyasi yönü olmayan krizlerin daha da genişleyebileceğini savunan Celasi, "Tunus Genel İşçi Sendikası dışında, yaşanan toplumsal olayı değerlendirecek ve yönlendirecek siyasi bir oluşum ortaya çıkmadı." dedi.

Celasi, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi net bir vizyonun olmaması bunun yanında ülkedeki sosyal koşullara karşı bir çözüm stratejisinin olmaması mevcut iktidarı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler ile çalışmaya itecektir."

"Baskılar arttıkça Cumhurbaşkanı Said'in seçenekleri daralıyor"

Cumhurbaşkanı Said'in ağır hareket ettiğini savunan Siyaset Bilimi Uzmanı Murat Alale ise "Ülkede siyasi krizin tırmanması Cumhurbaşkanı Said'in ağır hareket etmesinden kaynaklanıyor. Üzerinde oluşan siyasi baskıdan dolayı, yönetim sistemine ilişkin planladığı adımları atmakta çok gecikti." diye konuştu.

TGİS'in olağanüstü kararlardan dolayı oluşan "istisnai duruma" bir süre sınırı konulması için çağrı yaptığını hatırlatan Alale, şunları kaydetti:

"TGİS, ülkeyi sosyal ve siyasi krizden çıkarabilmesi için Cumhurbaşkanı Said'e bir çıkış yolu sundu, bir an önce istisnai durum için bir süre sınırı konulması ve ülkeyi siyasi krizden çıkaracak bir yol haritası çıkarması talep edildi."

Akrab'da yaşanan toplumsal olayları da değerlendiren Alale, "Akrab'da yaşanan çöp krizi, Cumhurbaşkanı Said'in iktidarına karşı bir kartopu vaziyeti alabilir. Siyasi oluşumlar iktidara karşı meşru bir kriz olan Akrab'daki toplumsal olayları tırmandırabilir." ifadelerini kullandı.

Dışarıdan gelen baskıların üzerine bir de iç baskıların eklendiğini belirten Alale, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı Said'in üzerinde artan bu baskılar seçeneklerini daraltıyor. Baskılardan anlaşılacağı üzere Said'in bir an önce demokratik yola dönmesi ve ülkede yaşanan krizlere karşı toplu bir mücadele vermenin yolunu açması talep ediliyor."

"Cumhurbaşkanı Said baskılara boyun eğmeyecek"

Siyaset uzmanı Bulbabe Salim ise Cumhurbaşkanı Said'in iç ve dış baskılara boyun eğmeyeceğini fakat yaşanan krizler ile ülkenin gerçeğini kavrayacağını savundu.

TSİG'in yol haritası çıkarılması ve olağanüstü kararlara süre sınırı taleplerini değerlendiren Salim, "TSİG'in talepleri Cumhurbaşkanı Said'in geçen ay duyurduğu ulusal diyalog sürecinin dışında kalmamak için bir nevi uyarı niteliğinde. Cumhurbaşkanı Said'in bu uyarıların yanı sıra içeriden ve dışarıdan gelen baskılara boyun eğeceğini düşünmüyorum." görüşünü dile getirdi.

TSİG: Ülkede toplumsal patlamalar yaşanabilir

TSİG Genel Sekreter Yardımcısı Semir eş-Şefi ise 13 Kasım'daki toplumsal olayları yerel basına değerlendirerek, ülkedeki şartların zorlaştığını bu yüzden sosyal patlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Şefi açıklamasında, "Ekonomik zorluklar nedeniyle sosyal durumu görmezden gelmek başarısız bir yaklaşımdır. Bu, daha fazla sosyal patlamalara ve krizlere neden olabilir." ifadelerini kullandı.

TGİS Genel Sekreter Yardımcısı Şefi'nin, bu açıklamalarını, Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin, Tunusluları 14 Kasım'da "darbeye" karşı sokağa çağırması ve ülkenin güneyindeki Akrab şehrinde yaşanan toplumsal gerilimin ardından yapması dikkati çekti.

Tunus'taki çöp krizi ve gösteriler

Akrab şehrinde ekim ayı başında kapatılan El-Kina çöp toplama merkezinin 8 Kasım'da tekrar açılacağının duyulması üzerine gösteri düzenleyen şehir sakinleri, bir göstericinin öldürüldüğü iddiaları üzerine bölgedeki polis merkezini ateşe vermişti.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin çağrısıyla dün başkent Tunus'taki parlamento binası önüne gelen binlerce kişi saatlerce "darbe" karşıtı slogan atmıştı.

cumhurbaşkanı, Yol Haritası, Tunus, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Said'e karşı artan iç ve dış baskılar 'seçeneklerini' daraltıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı 12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi 11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu 11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı 10:53 Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor 10:11 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

Son Dakika Haberleri
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
11:45 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor
11:27 İkinci el otomobillerde en çok satan 10 marka belli oldu
11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak
11:17 Piar Araştırma'ya göre Millet ve Cumhur ittifakları başa baş
Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı         
12:32
Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı         
12:14
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı         
10:57
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı         
10:14
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı         
09:15
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor         
08:08
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 12:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Said'e karşı artan iç ve dış baskılar "seçeneklerini" daraltıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement