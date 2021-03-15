Son dakika haberi... Tunus Cumhurbaşkanı Said, Gabis'teki fabrika patlamasına ilişkin incelemenin acilen sonuçlandırılmasını istedi - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyindeki Gabis kentinde bir fabrikada 6 kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin incelemenin, acilen sonuçlandırılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said'in, patlamanın olduğu fabrikayı ziyaret ettiği, askerler ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Öte yandan Sanayi, Enerji ve Madencilik Bakanlığına vekalet eden Bakan Muhammed Busaid, bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, uzman bir kadronun, patlamanın olduğu sanayi bölgesine gittiğini ve gerekli incelemeleri yürüttüğünü duyurdu.

Tunus'un güneyindeki Gabis kentindeki sanayi bölgesinde, geçen hafta cumartesi günü, asfalt üretimi yapan bir fabrikadaki üretim tankında meydana gelen patlamada, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürülmüştü.