Son dakika haberi! Tunus Cumhurbaşkanı Said, "tüm Tunusluların seyahat hürriyetine sahip olduğunu" iddia etti - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, tüm Tunusluların seyahat özgürlüğünün bulunduğunu, bundan yoksun olanların sadece polis tarafından aranan ya da yolsuzluğa bulaşmış kişiler olduğunu savundu.

Said, 25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı alanında aldığı istisnai kararların ardından bugün Uluslararası Kartaca Havalimanı'nı ziyaret ederek buradaki çalışmaları inceledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, tüm Tunusluların seyahat hürriyetine sahip olduğunu ve buna dokunmak gibi bir niyet taşımadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "İstisnai kararlar tedbir amaçlıdır. Ben bu kararları almak zorunda kalmaktan ötürü üzgünüm. Bu kararlar, Tunusluların seyahat hürriyetinden mahrum bırakılması anlamına gelmiyor. Bazı siyasiler, biraz durup bu tedbirlerin alınma nedenini anlamaya çalışmalı." ifadelerini kullandı.

Said, sadece polis tarafından aranan ya da hakkında yolsuzluk şüphesi bulunanların seyahat özgürlüğünden yoksun olduğunu iddia etti.

Tunus'ta Mali Yargı sözcüsü Muhsin ed-Dali 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, aralarında eski bakan ve milletvekilinin de olduğu 12 kişiye, yolsuzluk şüphesiyle seyahat yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.