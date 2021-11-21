Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Ülkedeki istisnai durumundan çıkmaya hazırlanıyoruz" - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı kararların ardından ülkede oluşan "istisnai durumundan" çıkmaya hazırlandıklarını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Said'in ABD Başkanı Joe Biden'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve ikilinin ülkedeki son durum ile ilgili değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz kararlarının ardından oluşan "istisnai duruma" ilişkin Blinken'e bilgi verdiği kaydedildi.

Görüşmede ülkede artık yeni bir aşamaya geçildiği belirten Said, "Ülkedeki istisnai durumdan çıkmaya hazırlanıyoruz, yapılan bu hazırlıklar neticesinde ülkedeki 'istisnai durumdan' normal duruma geçiş için gerekli iradeye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken de Tunus'ta normale dönüş için yapılacak reformların bir an önce hayata geçmesini temenni ederek ABD'nin Tunus'a verdiği desteği devam ettireceğini kaydetti.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve Başbakan'ı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi ayrıca yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Said'in 25 Temmuz'da aldığı ve tüm yetkileri elinde toplayan kararların ardından ülke ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.