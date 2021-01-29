Son dakika haberi... Tunus'ta Başsavcılık, Cumhurbaşkanı'na gönderilen "şüpheli zarftan" 2 gün sonra haberdar olduğunu açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tunus'ta Başsavcılık, Cumhurbaşkanı'na gönderilen "şüpheli zarftan" 2 gün sonra haberdar olduğunu açıkladı

29.01.2021 02:39
Son dakika haberi... Tunus'ta Başsavcılık, Cumhurbaşkanı'na gönderilen

Son dakika haberi: Tunus Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Muhsin ed-Dali, Cumhurbaşkanı Kays Said'e gönderilen ve zehirli olduğu öne sürülen şüpheli zarftan ancak 2 gün sonra haberdar olduklarını belirtti.

Tunus Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Muhsin ed-Dali, Cumhurbaşkanı Kays Said'e gönderilen ve zehirli olduğu öne sürülen şüpheli zarftan ancak 2 gün sonra haberdar olduklarını belirtti.

Dali, Said'e pazartesi günü gönderilen ve Cumhurbaşkanlığı Divan Müdiresi Nadiya Ukkaşe'nin, açtıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesine neden olan şüpheli zarfla ilgili Tunus Kanal 9 televizyonuna konuştu.

"Başsavcılık, olayı sosyal medyada ve basında dolaşan bilgiler kanalıyla ve 2 gün sonra öğrendi." diyen Dali, savcılığın henüz şüpheli zarfa el koymadığını kaydetti.

Zarfın ve içindeki şüpheli maddenin ne olduğunu belirleyecek olan emniyet kuruluşunun başsavcılık bünyesinde çalışması gerektiğine işaret eden Dali, teknik ve bilimsel analizlerin yapılması için zarfa el konulması gerektiğini vurguladı.

Dali, Cumhurbaşkanı'na zarar vermeye teşebbüs etmenin, idamla cezalandırılacak bir suç olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığından 28 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in adına pazartesi günü, göndericinin adını taşımayan özel bir zarf geldi. Divan Müdiresi Nadiya Ukkaşe, şüpheli zarfı açması sonucu sağlık durumu kötüleşerek baş ağrısı ve büyük oranda görme kaybı yaşayarak baygınlık geçirdi." ifadelerine yer verilmişti.

Kamuoyunda karışıklığa neden olmamak için olayın olduğu gün açıklama yapılmadığı ancak sosyal medyada ve basında duyulmasının ardından açıklama yapma zorunluluğunun doğduğu ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Savcı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tunus'ta Başsavcılık, Cumhurbaşkanı'na gönderilen 'şüpheli zarftan' 2 gün sonra haberdar olduğunu açıkladı - Son Dakika


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