Son dakika haberi: Tunus'ta bir bankaya silahlı soygun planlayan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tunus'ta bir bankaya silahlı soygun planlayan 3 kişi gözaltına alındı

02.07.2022 19:14
Son dakika haberi: Tunus'ta bir bankaya silahlı soygun planlayan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Tunus'un güneyindeki Safaks ilinde bir bankaya silahlı soygun planlayan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus'un güneyindeki Safaks ilinde bir bankaya silahlı soygun planlayan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri, tekfirci ideolojiyi benimseyen bir terör hücresine kurduğu pusu sonucu 3 kişiyi gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin gayrimüslimlerin paralarını gasbettiklerini ve bir bankayı soymayı planladıklarını itiraf ettiği kaydedildi.

Gözaltına alınanların soymayı planladıkları bankayı fotoğrafladıkları aktarılan açıklamada, bu kişilerin bankanın güvenlik ve takip sistemlerini devre dışı bırakacak ayrıntılı bir plan hazırladıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kişilerin bankadaki rehineleri kontrol altında tutmak için kullanacakları bir ateşli silaha da sahip oldukları bilgisi verildi.

Tunus, Mayıs 2011'den bu yana zaman zaman terör eylemlerine sahne oluyor. Ülkede, 2013'ten bu yana sıklığı artan terör eylemleri, şimdiye kadar çok sayıda emniyet mensubu, askeri personel ve yabancı turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tunus'ta bir bankaya silahlı soygun planlayan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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