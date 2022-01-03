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Son dakika haberi! Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto edenlerden ikisi açlık grevini sonlandırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto edenlerden ikisi açlık grevini sonlandırdı

03.01.2022 17:12
Son dakika haberi! Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto edenlerden ikisi açlık grevini sonlandırdı

Son dakika haberler: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını ve "muhalif sesleri bastırmasını" gerekçe göstererek açlık grevine başlayanlardan 2 kişinin, sağlık durumları nedeniyle eylemlerini sonlandırdığı bildirildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını ve "muhalif sesleri bastırmasını" gerekçe göstererek açlık grevine başlayanlardan 2 kişinin, sağlık durumları nedeniyle eylemlerini sonlandırdığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını "darbe" olarak nitelendiren aktivistlerin oluşturduğu "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi" mensubu Ahmed el-Gaylufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları açlık grevini takip eden sağlık komitesinin dün bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sağlık komitesinin, kendisinin ve "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi" sözcüsü İzeddin el-Hazki'nin sağlık durumunu incelediğini dile getiren Gaylufi, "Sağlık komitesi, açlık grevini hemen sonlandırmamız gerektiğini bildirdi." dedi.

Eyleme bağlılığına rağmen sağlık komitesinin en az 3 gün süreyle bir çeşit gıdayla beslenmesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu aktaran Gaylufi, çarşamba günü eylemine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Kendisi gibi açlık grevine şimdilik son veren Hazki'nin sağlık durumunun daha ciddi olduğunu belirten Gaylufi, Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi mensubu diğer arkadaşlarının açlık grevlerini sürdürdüklerini hatırlattı.

Gaylufi, ayrıca, Cumhurbaşkanı Said'in eski müsteşarı Abdurrauf Batabib'in de bugün itibarıyla açlık grevine katıldığı bilgisini paylaştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak geçen ay açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Tunus'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, "Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını, muhalif sesleri bastırmasını, otokrasiyi" gerekçe göstererek açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de "muhaliflerin sesinin bastırılması ve gösterilerin engellenmesini protesto etmek" için sembolik olarak açlık grevine katıldığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto edenlerden ikisi açlık grevini sonlandırdı - Son Dakika


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