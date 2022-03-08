Son dakika haberi: Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti

08.03.2022 22:19
Son dakika haberi: Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti

Son dakika haberleri... Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Aide Hamdi istifa etti.

Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Aide Hamdi istifa etti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, Hamdi'nin istifası Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.

Yaklaşık beş ay önce kurulan Başbakan Necla Buden hükümetinde gerçekleşen bu ilk istifanın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarıyla Meclisi askıya alması ve başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül 2021'de Buden'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Buden'in 24 bakan ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'ndan oluşan kabinesi 11 Ekim 2021'de Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Said'in önünde yemin ederek göreve başlamıştı.

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cumhurbaşkanı, Gazete, İstifa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti - Son Dakika


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