Son dakika haberi... Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3106'ya yükseldi - Son Dakika

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısı 3106'ya çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti, 1295 yeni vaka tespit edildi.
Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3106'ya, vaka sayısı 93 bin 770'e yükseldi.
Hastanelerde 1450 kişinin tedavi gördüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 1011 kişi iyileşti.
- Kaynak: AA
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