Son dakika haberi... Tunus'ta Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3106'ya yükseldi - Son Dakika

Hastanelerde 1450 kişinin tedavi gördüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 1011 kişi iyileşti.

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3106'ya, vaka sayısı 93 bin 770'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti, 1295 yeni vaka tespit edildi.

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