Son dakika haberi! Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı, Bahreyn'de vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 2684'e yükselirken Bahreyn'de vaka sayıları arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 1270 yeni vaka tespit edildiği, 265 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, toplam ölü sayısı 2684'e yükselirken vaka rakamı 86 bin 265'e çıktı, iyileşenlerin sayısı da 60 bin 286'ya ulaştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı vefat kaydedilmediği, 150 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 83 bin 416'ya ulaştı.