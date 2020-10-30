Son dakika haberi: Tunus'ta üç günde 100 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede son üç günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede son üç günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında salı, çarşamba ve perşembe günleri boyunca 100 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 751 yeni vaka tespit edildi. Son verilerle, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 1253'e, vaka sayısı 58 bin 29'a yükseldi. Katar Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişiye virüs teşhisi konulduğu belirtildi. Açıklamada, toplam can kaybının 232'ye, vakaların 132 bin 343'e, iyileşenlerin 129 bin 349'a ulaştığı aktarıldı.

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