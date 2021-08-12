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Son dakika haberi: Tunus'un birçok bölgesinde sıcaklık rekor seviyelere yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Tunus'un birçok bölgesinde sıcaklık rekor seviyelere yükseldi

12.08.2021 16:31
Son dakika haberi: Tunus'un birçok bölgesinde sıcaklık rekor seviyelere yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklarını yaşayan Tunus'ta dün termometrelerin 50,3 dereceyi göstermesiyle bir rekora ulaşıldı.

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklarını yaşayan Tunus'ta dün termometrelerin 50,3 dereceyi göstermesiyle bir rekora ulaşıldı.

Tunus Meteoroloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün ülkenin beş ayrı noktasında rekor sıcaklıklar kaydedildi.

Kayrevan kentinde termometreler 50,3 dereceyi gösterirken bunun 1968'den bu yana kentte görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

Dünyanın ikinci en sıcak noktası

Kayrevan'ın dün Afrika'nın en sıcak, dünyanın ise ikinci sıcak noktası olduğu vurgulandı.

Tunus'un güney sınırı yakınlarındaki Tatavin vilayetine bağlı El-Birma beldesinde sıcaklığın 50,1 derece, orta bölgesindeki Sidi Buzid vilayetinde de 47,4 dereceye kadar yükseldiği, bu seviyelerin söz konusu bölgeler için "rekor" sayıldığı bildirildi.

Aynı şekilde termometrelerin güneyde Akdeniz kıyısında yer alan Sfaks vilayetinde 45,8 dereceyi, doğudaki sahil boyunca uzanan Nabul vilayetinin başkentinde 46,3 dereceyi ve aynı vilayetteki sahil beldesi Klibya'da da 43,5 dereceyi gösterdiği, bu sıcaklıkların da kayıtlara "rekor" olarak geçtiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tunus ve Cezayir'in dün Afrika kıtasındaki en sıcak noktalar olduğu aktarıldı.

Tunus'taki orman yangınları

Tunus, son dönemde yüksek sıcaklıklar nedeniyle patlak veren ve ülkenin kuzeyi ile kuzeybatısında etkili olan çoklu orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarda 450 hektarlık orman arazisinin kül olduğu bildirilmişti.

Tunus'un batı komşusu Cezayir de 18 eyalette çıkan orman yangınlarında 28'i asker, 41'i sivil olmak üzere 69 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Meteoroloji, Cezayir, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tunus'un birçok bölgesinde sıcaklık rekor seviyelere yükseldi - Son Dakika


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