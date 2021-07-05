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Son dakika haberi... Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

05.07.2021 04:26
Son dakika haberi... Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 116, Kuveyt'te 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 116, Kuveyt'te 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 116 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 4 bin 686 kişinin enfekte olduğu ve 1591 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 15 bin 377'ye, vaka sayısının 443 bin 631'e, iyileşenlerin sayısının 362 bin 236'ya çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha vefat ettiği, 1654 yeni vaka kaydedildiği, 1788 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 17'ye, vaka sayısının da 363 bin 672'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 343 bin 265 olduğu kaydedildi.

Fas

Fas'ta Kovid-19 aşısı olanlar hariç Mısır, Tunus ve Rusya'dan ülkeye gelenlerin 10 gün süreyle karantinada kalması kararı alındı.

Fas Kovid-19 İzleme Bakanlık Komitesinin yazılı açıklamasına göre, salgın önlemleri kapsamında ülkeye girişlerle ilgili yaklaşık bir ay önce uygulamaya geçirilen düzenlemelerde bazı eklemeler yapıldı.

Ülkeye alımların virüsün özellikle de mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün yayılım ve kontrol altına alınma durumuna göre iki grup halinde sınıflandırıldığı uygulamada; ikinci grupta yer alan ülke yolcularının 72 saatten önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testinin yanı sıra 10 günlük karantinada kalması gerekiyor.

Son düzenlemelerle Mısır, Tunus ve Rusya'nın da eklendiği gruptaki ülkelerin sayısı 77'ye yükseldi.

Açıklamada, aşı belgesi bulunanların ise karantinadan muaf olacağı kaydedildi.

Fas'ta salgın tedbirleri kapsamında şubat ayının başlarından itibaren 50'den fazla ülkeyle askıya alınan çift yönlü seferler haziran ayının ortalarında yeniden başlamıştı.

Bakanlık verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 9 bin 319 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuveyt, Tunus, Rusya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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