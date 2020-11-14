Son dakika haberi... Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor

14.11.2020 00:17
Son dakika haberi... Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor, System.String[]

Son dakika haberi... Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin pazar günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin pazar günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Tunus Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin 15 Kasım pazar günü yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, uçuşların, iki ülke arasında varılan sağlık protokolü anlaşması gereğince Kovid-19 salgınının yayılmasını önleyici tedbirler çerçevesinde düzenleneceği kaydedildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü, Tunus ve Libya arasında iki ülke vatandaşlarının ulaşım esnasında uyacakları Kovid-19 tedbirlerini içeren bir protokol imzaladığını açıklamıştı.

Tunus, 17 Mart'ta havalanlarını yurt dışından ülkeye geliş yönündeki uçuşlara kapattığını, 27 Haziran'da uçuşları kısmen başlattığını duyurmuştu.

Libya, Tunus, Pazar, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tunus ve Libya arasında uçak seferleri 8 ay aradan sonra yeniden başlıyor - Son Dakika


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