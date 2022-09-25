Son dakika haberi! TUR MİDİBÜSÜ ŞOFÖRÜ AMBULANSA YOL VERMEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! TUR MİDİBÜSÜ ŞOFÖRÜ AMBULANSA YOL VERMEDİ; O ANLAR KAMERADA

25.09.2022 12:06

Son dakika haber: ANTALYA'da bir tur midibüsü sürücüsünün, yeni doğan bebek nakleden ambulansa, yapılan uyarılara rağmen yol vermediği anlar kameraya yansıdı.

ANTALYA'da bir tur midibüsü sürücüsünün, yeni doğan bebek nakleden ambulansa, yapılan uyarılara rağmen yol vermediği anlar kameraya yansıdı.

Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir acil yardım ambulansına D-400 kara yolunda, havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi. Sol şeritte seyreden midibüse, siren çalan ambulans tarafından anons yapıldı, midibüs şoförü sağ şerit müsait olmasına rağmen ısrarla yol vermedi.

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Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü. O anlar sosyal medyadan da paylaşıldı. (DHA)

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DOĞA HARİKASI AHMETLER KANYONU 'TABİAT PARKI' OLUYOR DOĞA HARİKASI AHMETLER KANYONU 'TABİAT PARKI' OLUYOR
Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TUR MİDİBÜSÜ ŞOFÖRÜ AMBULANSA YOL VERMEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! TUR MİDİBÜSÜ ŞOFÖRÜ AMBULANSA YOL VERMEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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