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Son dakika haberi... Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu (2)

20.02.2022 20:46
Son dakika haberi... Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu (2)

Son dakika gündem haberi: ŞOFÖRLERDEN 1'İ TUTUKLANDIKonya'da dün 6 kişinin öldüğü 41 kişinin yaralandığı tur otobüsünün şarampole devrildiği kazayla ilgili ikinci şoför Haçım Beyazkuş tutuklandı.

ŞOFÖRLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Konya'da  dün 6 kişinin öldüğü 41 kişinin yaralandığı  tur otobüsünün şarampole devrildiği kazayla ilgili ikinci şoför Haçım Beyazkuş tutuklandı. Tedavisi devam eden otobüsü kullanan şoför Metin Çetintaş (49) hakkında da tutuklama kararı çıkartıldığı ve taburcu edildikten sonra adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamada, "Olay nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden ve olay sırasında otobüs şoförü Şüpheli Metin Çetinbaş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış olup, şüpheli taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Otobüsün diğer şoförü olan şüpheli Haçım Beyazkuş, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı" denildi.


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Son dakika haberi... Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu (2) Son dakika haberi... Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu (2) Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama Konya'daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama Tur otobüsü devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri gönderildi Tur otobüsü devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri gönderildi

Cumhuriyet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu (2) - Son Dakika
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