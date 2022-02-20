Son dakika haberi... Tur otobüsü kazasında 41 yaralıdan 34'ü taburcu oldu (2) - Son Dakika

ŞOFÖRLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Konya'da dün 6 kişinin öldüğü 41 kişinin yaralandığı tur otobüsünün şarampole devrildiği kazayla ilgili ikinci şoför Haçım Beyazkuş tutuklandı. Tedavisi devam eden otobüsü kullanan şoför Metin Çetintaş (49) hakkında da tutuklama kararı çıkartıldığı ve taburcu edildikten sonra adliyeye çıkarılacağı belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamada, "Olay nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden ve olay sırasında otobüs şoförü Şüpheli Metin Çetinbaş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış olup, şüpheli taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Otobüsün diğer şoförü olan şüpheli Haçım Beyazkuş, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı" denildi.