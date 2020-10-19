İZMİR'in Bergama ilçesinde, Kebir Baba Türbesi yakınlarındaki arazide kaçak kazı yapan H.A., aracıyla kaçmak isterken, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Bergama Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çamköy Mahallesi Kebir Baba Türbesi yakınlarındaki zeytinlik alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin, aracıyla olay yerinden kaçması nedeniyle takibe başlandı. Kovalamaca sonucu araç durdurulurken, sürücü H.A. ise gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada; 1 jeneratör, 1 elektrikli hilti ve 10 hilti ucu ile kazı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. H.A.'nın, ifadesinde, bahçede lahit olduğu duyumu üzerine E.D. ve Y.A. ile birlikte kaçak kazı yaptıklarını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından H.A., serbest bırakıldı.?