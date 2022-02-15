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Son dakika haberi | Turgutlu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Turgutlu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

15.02.2022 13:29
Son dakika haberi | Turgutlu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 8 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 8 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Turgutlu ilçesinde 9 şahsa ait 8 ikamet adresinde bugün saat 08.00'da eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kırmızı yeşil sarı renkli PKK Terör Örgütünün kullandığı bez parçası ele geçirildi. Konuyla ilgili 1'i yağma (Gasp) suçundan aranan 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MANİSA

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Turgutlu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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