Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Turgutlu'da hurda depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
08.01.2021 12:37
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Turgutlu Koşukırı mevkisi Hurdacılar Sitesinde, bir firmaya ait hurda malzemelerin depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yanı sıra MASKİ'ye ait iş makinalarıyla müdahale edilen yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
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