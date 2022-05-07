Son dakika haberi | Turgutlu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Turgutlu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

07.05.2022 12:45
Son dakika haberi | Turgutlu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ankara- İzmir kara yolu üzerinde E.A. (25) kullandığı 35 ACT 85 plakalı otomobil, Akçapınar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.A. ile yolcu olarak bulunan T.A. (24) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Turgutlu'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı Son dakika haber: Turgutlu'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı

Otomobil, Turgutlu, Ankara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Turgutlu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 12:52:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Turgutlu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement