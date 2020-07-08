Son dakika haberi: Turgutlu Kaymakamı Yılmaz'dan Kovid-19 tedbirleri uyarısı - Son Dakika

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) seyrinin ilçede yüksek olduğunu, bu nedenle tüm tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Kaymakamlığın internet sitesinden yazılı açıklama yapan Yılmaz, salgınla mücadelede bugüne kadar tedbirlere uymayan 360 kişiye 1 milyon 127 bin 700 lira para cezası verildiğini kaydetti.

Yılmaz, ilçede virüs nedeniyle toplam 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, "Hastalık seyrinin ilçemizde yüksek olması nedeniyle tüm tedbirlere mutlaka uymak zorundayız, uymayanları da uyarmak ve gerekli işlemleri yapmak hepimizin bu dönemde en önemli görevidir" ifadelerini kullandı.