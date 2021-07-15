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Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi - Son Dakika

Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:45
Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Almanya SSV Ulm 1846'da oynayan sol kanat oyuncusu Burak Çoban ve İsviçre'nin FC Sion takımında forma giyen Semih Ocaklı ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Almanya SSV Ulm 1846'da oynayan sol kanat oyuncusu Burak Çoban ve İsviçre'nin FC Sion takımında forma giyen Semih Ocaklı ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferler Burak Çoban ve Semih Ocaklı, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Burak ve Semih'in gelmesiyle güçlerine güç kattıklarını belirten Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci, "Gerek Burak gerekse Semih hem genç hem de gelecek vadeden oyuncular. Bil hassa Burak'ın transferi farklı gelişti. Burak, 2017 yılında takımımıza transfer oluyor ve yaşadığı sakatlık yüzünden forma giyemeden şehirden ayrılıyor. Şimdi ise yarım kalan işini tamamlamaya geri geldi. Gelirken de büyük fedakarlık yaptı. Semih de öyle. İki oyucumuzda Turgutluspor'umuzun formasını giymek için hem fedakarlık yaptılar hem de çok istekliler. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

"Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim"

5 sezon önce Turgutluspor'a geldiğini ve yaşadığı talihsiz sakatlık yüzünden forma giyemediğini belirten Burak Çoban, "2017 yılında Turgutluspor'a transfer olmuştum. Yaşadığım talihsiz sakatlık yüzünden forma giyememiştim. O günden bugüne içimde uhde kalmıştı Turgutluspor'da oynamak. Şimdi borcumu ödemeye geldim. Nasipse yeni sezonda takım arkadaşlarımla birlikte Turgutluspor'umuzun başarısı için mücadele edeceğim." diye konuştu.

"Burada olduğum için mutluyum"

Bir diğer yeni transfer Semih Ocaklı, "Turgutluspor, Türk futboluna adını altın harflerle kazımış bir kulüp. Futbol kültürü olan bir takım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni sezonda takımımın vazgeçilmezi olmak için canla başla savaşacağım. Bana güvenen ve transferimin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. - MANİSA

Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi
Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi
Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi
Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi
Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Burak Çoban, İsviçre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Turgutluspor'a 2 gurbetçi transferi - Son Dakika Spor


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