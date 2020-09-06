Son dakika haberi: Turgutluspor transferde Fenerbahçe'den Emre'yi kiraladı
Son dakika spor haberi: TFF 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor, transferde Fenerbahçe'nin geçen sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u kiraladı.
TFF 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor, transferde Fenerbahçe'nin geçen sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u kiraladı. Şimdiden 1'inci Lig ve 2'nci Lig kulüplerinin gündeminde olan genç oyuncu, Irlamaz Spor Vadisi'ndeki Turgutluspor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Turgutluspor'a geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Emre Nasuh yaptığı açıklamada, "9 yıldır formasını gururla taşıdığım Fenerbahçe kulübünden 1 sezonluğuna ayrılmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Turgutluspor için savaşma vakti. Turgutluspor'un başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.Emre, altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, Süper Lig'de geçen sezon 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı giydi.
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