Son dakika haberi! Turhal'da çıkan yangında 5 ev yandı - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ulutepe köyünde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine köye gelen Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 5 ev ve ahır yandı.

Yanan evlerden birinde bir ailenin yaşadığı, diğer evlerin ise boş olduğu öğrenildi.