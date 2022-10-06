Son dakika haberi | Turist taşıyan korsan minibüs, polis uygulamasına takıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Turist taşıyan korsan minibüs, polis uygulamasına takıldı

06.10.2022 11:16

Bir son dakika haberine göre Turist taşıyan korsan minibüs, polis uygulamasına takıldı Minibüs sahibi ve sürücüye ayrı ayrı bin 800 TL ceza kesildi, araç 15 gün trafikten men edildiANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde korsan taşımacılıkla 2 turisti taşıyan lüks minibüs, polisin uygulamasına takıldı.

Turist taşıyan korsan minibüs, polis uygulamasına takıldı

Minibüs sahibi ve sürücüye ayrı ayrı bin 800 TL ceza kesildi, araç 15 gün trafikten men edildi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde korsan taşımacılıkla 2 turisti taşıyan lüks minibüs, polisin uygulamasına takıldı. Minibüsün sahibi ile şoförüne bin 800'şer liradan para cezası kesilirken, turistler başka bir araçla yollarına devam ettirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurularak kontrolü yapılan Recep Saçlı'nın kullandığı 06 BB 6805 plakalı minibüste 2 turist bulunduğu korsan taşımacılık yapıldığı belirlendi. Trafik ekipleri tarafından aracı kullanan Recep Saçlı ve araç sahibine ayrı ayrı bin 800 lira idari para cezası uygulanırken, korsan taşımacılık yapılan araç 15 gün trafikten men edilip çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Araçta bulunan 2 turist uygulama noktasına çağrılan başka bir araçla yollarına devam etti.

Korsan taşımacılık yaparken yakalanan aracın, Haziran ayında Antalya'nın Kemer ilçesinde yine korsan taşımacılık yaparken yakalandığı ve cezai işlem uygulandığı belirlendi.

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Kaynak: İHA

Tragger, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Turist taşıyan korsan minibüs, polis uygulamasına takıldı - Son Dakika

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