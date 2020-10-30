Son dakika haberi: Turizm sektörü temsilcileri 2021'i konuşacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Turizm sektörü temsilcileri 2021'i konuşacak

30.10.2020 14:01
Son dakika haberi: Turizm sektörü temsilcileri 2021'i konuşacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dünya, Türkiye ve Antalya turizminin önemli aktörlerini bir araya getiren Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilecek.

Dünya, Türkiye ve Antalya turizminin önemli aktörlerini bir araya getiren Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından Denizbank ana sponsorluğunda bu yıl 10'uncusu düzenlenecek kongre, 26 Kasım'da Antalya'dan canlı yayınlanacak. "Geleceğin turizmi, turizmin geleceği" ana temasıyla yapılacak kongrede, pandemi gölgesinde turizmin mevcut durumu, kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımaları ele alınacak.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, 2020'nin sektör açısından zor bir dönem olduğunu belirtti.

Sektörün 2021'e doğru hazırlıklarına başladığını aktaran Yağcı, "Sadece ülkemizin değil, dünyanın tüm önemli destinasyonlarını da etkileyen pandemi sorunu 2021'in de belirleyicisi olacak." ifadesini kullandı.

Bu etkinin ne zamana kadar süreceği ve ne yönde ilerleyeceği öngörüsünün, turizm sektörü stratejilerine yansıyacağını ifade eden Yağcı, misafirlerin talep ve beklentilerinin değiştiğini bildirdi.

Satış ve pazarlama stratejilerinin son gelişmeler ışığında yeniden planlanması, yeni pazarlar geliştirilmesinin önem kazandığını vurgulayan Yağcı, Kovid-19 sonrası turizm sektöründe dijitalleşmenin hızlanacağının da beklentiler arasında yer aldığını kaydetti.

Yağcı, bu açıdan gelişmelerin ışığında turizm ve seyahat endüstrisinde beklentilerin, sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulacağı kongrenin sektör açısından önemli olduğunu belirtti.

Kongreyi, yurt içinden ve yurt dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin tüm paydaşları ile finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim ve tedarikçi firmaların üst düzey, karar verici temsilcileri "#resortkongresi twitter hesabı ve www.aktob.org.tr" hesabından canlı yayında izleyebilecek.

Turizmi, Türkiye, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Turizm sektörü temsilcileri 2021'i konuşacak - Son Dakika

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