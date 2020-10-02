Son dakika haberi! "Turizmin başkenti"ne gelen ziyaretçi sayısı 2,5 milyonu aştı - Son Dakika

Son dakika haberi! "Turizmin başkenti"ne gelen ziyaretçi sayısı 2,5 milyonu aştı

Son dakika haberler: Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği süreçte "sağlıklı ve güvenli" turizm hizmeti sunan Antalya'ya, yılbaşından 30 Eylül'e kadar 2 milyon 576 bin 537 turist geldi.

Son dakika haberi!

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği süreçte "sağlıklı ve güvenli" turizm hizmeti sunan Antalya'ya, yılbaşından 30 Eylül'e kadar 2 milyon 576 bin 537 turist geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda salgın sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında hizmet verilen kentte, hareketlilik sürüyor.

Denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri kadar tarihi, kültürel yapılarıyla ve lüks tesisleriyle öne çıkan Antalya, birçok ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Temmuzdan itibaren turizm hareketliliğinin başladığı Antalya'ya, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 2 milyon 417 bin 592'si yabancı olmak üzere 2 milyon 576 bin 537 turist geldi.

"Dünyada nadir tatilin yapıldığı bir destinasyonuz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde bu kadar turisti ağırlayabilmenin büyük başarı olduğunu söyledi.

3 ay öncesine kadar tüm tesislerin ve uçuşların kapalı olduğu bir süreçten sonra 2,5 milyonun üzerinde turiste ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu dile getiren Atmaca, şunları kaydetti:

"Güvenli turizm sayesinde sektör başarılı oldu. Bu kadar misafiri bu süreçte getirebilmek Türkiye'nin başarı. Bunu güvenli ve sağlıklı turizmle başardık. Sağlıklı turizm sertifikası, aldığımız önlemler ve turistlerin mutlu dönmeleri sonucu bu başarı ortaya çıktı. Dünyada nadir tatilin yapıldığı bir destinasyon olmak Türkiye adına büyük bir başarı. Bu dönemde sağlıklı turizm yapabilmek, hem çalışanların hem misafirlerin sağlığını koruyabilmek önemliydi."

"Turizm sezonu uzayacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da Rusya, İngiltere ve Ukrayna'dan turistlerin geldiğini belirtti.

Turizm sezonunun uzayacağını ifade eden Kavaloğlu, "Tüm dünyada Türkiye en güvenli destinasyon oldu. Avrupalı ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin birinci tercihi Türkiye oldu. Avrupa pazarı çok önemli. Hollanda, Belçika bile Almanya üzerinden geliyor." dedi.

Antalya, turist, Turizm, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! 'Turizmin başkenti'ne gelen ziyaretçi sayısı 2,5 milyonu aştı - Son Dakika Ekonomi

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