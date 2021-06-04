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Son dakika haberi! Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuk hakkındaki davada karar - Son Dakika

Son dakika haberi! Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuk hakkındaki davada karar

04.06.2021 15:22
Son dakika haberi! Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuk hakkındaki davada karar, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Atatürk'e hakaret edip, Türk bayrağını yırtarak sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 17 yaşındaki A.Ş., ilk duruşmada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Atatürk'e hakaret edip, Türk bayrağını yırtarak sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 17 yaşındaki A.Ş., ilk duruşmada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı oturumda yapılan ilk duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk A.Ş. ile avukatı katıldı.

İfadesinin alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme A.Ş'yi, TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 10 ay, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan ise 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

A.Ş. hakkında, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, ayrıca verilen ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Olayın geçmişi

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen A.Ş. buradaki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

A.Ş. çıkarıldığı mahkemece 5 Nisan 2021'de tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de A.Ş'nin kendisine yüklenen suçun anlam ve önemini kavrayabildiği, bahse konu suçlamalara karşı cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilmişti.

A.Ş'nin, Türk Ceza Kanunu'nun "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" maddeleri gereğince yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, A.Ş'nin, Özgecan Aslan'a yönelik sözleri nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı ve devam ettiği kaydedilmişti.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Hakaret, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan çocuk hakkındaki davada karar - Son Dakika


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