Son dakika haberi! Türk gemisinin serbest bırakılması sonrası Libya'da tutsak İtalyan balıkçıların yakınlarından hükümetlerine tepki - Son Dakika

Son dakika haberi! Türk gemisinin serbest bırakılması sonrası Libya'da tutsak İtalyan balıkçıların yakınlarından hükümetlerine tepki

11.12.2020 12:39
Son dakika haberi! Türk gemisinin serbest bırakılması sonrası Libya'da tutsak İtalyan balıkçıların yakınlarından hükümetlerine tepki, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Libya'da darbeci Halife Hafter güçlerinin talimatlara uymadığı gerekçesiyle alıkoyduğu Jamaika bandıralı Türk ticari kargo gemisinin dün serbest bırakılması, eylülden beri Bingazi'de tutsak olan İtalyan balıkçıların yakınlarının, İtalyan hükümetine tepkisine neden oldu.

Libya'da darbeci Halife Hafter güçlerinin talimatlara uymadığı gerekçesiyle alıkoyduğu Jamaika bandıralı Türk ticari kargo gemisinin dün serbest bırakılması, eylülden beri Bingazi'de tutsak olan İtalyan balıkçıların yakınlarının, İtalyan hükümetine tepkisine neden oldu.

La Repubblica gazetesinde yer alan haberde, eylülden bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde olan İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo'ya kayıtlı İtalyan balıkçıların durumu, Türk gemisinin serbest kalmasından sonra İtalya'da yeniden gündeme geldi.

İtalyan balıkçıların yakınları, dün akşam Mazaro del Vallolu olan Adalet Bakanı Alfonso Bonafede'nin evi önüne giderek, Türk gemisi serbest bırakılırken, kendi yakınlarının halen tutsak olmasını protesto etti.

Libya'da tutsak İtalyan balıkçı Bernardo Salvo'nun eşi Cristina Amabilino, "Öfkeliyiz çünkü bizim yakınlarımıza Türklere gösterilenden farklı muamele ediliyor. Eşim ve diğerleri çalışmak için gitmişlerdi, bundan böyle vergi falan ödemiyoruz. Dışişleri Bakanı yakınlarımızı eve getirmeli. Kızgınız ve büyük protestolar düzenlemeye hazırız." ifadesini kullandı.

İtalyan balıkçıların tutsak edilmesi sırasında oradan kaçabilen ancak oğlu tutsak kalan ve aynı zamanda teknelerden birinin de sahibi olan Giuseppe Giacalone de "Beceriksizsin. Onlar (Türk gemisi) Tobruk'a 7 mil mesafedelerdi ve şu anda serbestler. Biz ise burada 102 gündür sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." dedi.

Balıkçılık sendikası yetkilisi Tommaso Macaddino da "Bizim 18 balıkçımız, 1 Eylül'den beri Libya'da tutsak iken, Türk gemisinin serbest bırakılmasını şaşkınlıkla öğrendik." diye konuştu.

Mazara del Vallo Belediye Başkanı Salvatore Quinci de ailelerin isteğinin Noel'de tutsak yakınlarıyla bir arada olmak olduğunu dile getirirken, "Türk gemisinin kurtuluş hikayesi, vatandaşlarımız arasında büyük öfkeye yol açıyor. Görünüşe göre hükümetimiz bu durumu çözmek için gereken kartlara sahip değil. Kendimizi korumasız hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefette yer alan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) milletvekili Andrea Delmastro da İtalyan balıkçıların halen tutsak olmasının Dışişleri Bakanı Di Maio'nun başarısızlığı olduğunu söyledi.

İtalyan balıkçılar 3 ayı aşkın süredir tutsak

Libya'nın Misrata kentine ilaç taşıyan ancak talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince 5 Aralık'ta alıkonulan Jamaika bandıralı "Mabrooka" adlı Türk ticari kargo gemisinin dün serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı "Antartide" ve "Medinea" isimli iki İtalyan balıkçı teknesine, Eylül ayı başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyor.

Alıkonan İtalyan balıkçıların serbest kalması için İtalyan hükümeti girişimlerini sürdürürken, İtalyan basınında daha önce Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya'da tutuklu 4 Libyalının serbest kalmasını istemiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

Halife Hafter, İtalyan, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türk gemisinin serbest bırakılması sonrası Libya'da tutsak İtalyan balıkçıların yakınlarından hükümetlerine tepki - Son Dakika


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