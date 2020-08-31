Son dakika haberi... Türk heyeti Rusya'ya gitti

Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rusya'ya gitti.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rusya'ya gitti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir" denildi.



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