Son dakika haberi! Türk kahvesinin tarihi 7 şehirde çekilen belgeselle ABD'de de anlatılacak - Son Dakika

Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından tasarlanan ve kahvenin farklı şekillerde hazırlandığı 7 şehirde çekimleri yapılan belgeselle Türk kahvesi kültürü ABD'de tanıtılacak.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde gösterime girmesi planlanan "Anadolu'nun Türk Kahveleri Öyküleri" (Turkish Coffee Tales of Anatolia) belgeselinin New York, Washington, Boston, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi başlıca şehirlerde mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin sanat gösterileriyle tanıtımı yapılacak.

Sosyal medyadan da tanıtımı gerçekleştirilecek belgeselin, Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da geleneksel Türk kahvesi üzerine çekimleri yapıldı.

Yaklaşık 1 saat uzunluğundaki belgeselle Türk kahvesinin sunum ve hikayelerinin yabancı toplumlara etkili şekilde anlatılması amaçlanıyor.

"Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası"

Vakfın kurucusu Gizem Şalcıgil White, AA muhabirine, önemli bir belgesel üzerine çalıştıklarını söyledi.

Türk kahvesinin 500 yıllık bir marka olduğunu belirten White, 12 yıldır ABD ve farklı ülkelerde Türk kahvesinin tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

Şalcıgil, Türk kahvesinin gerçek hikayesinin anlatılmadığının dile getirerek, "Türk kahvesi 16. yüzyılda Türkler tarafından geliştirilmiş dünyanın ilk kahve pişirme metodu. Ancak biz bunun hikayesini ne yazık ki dünyaya tam olarak anlatamadığımız için kahve denilince Türkiye akla gelmiyor." dedi.

İstanbul'da kahve kültürünün nasıl geliştiğini ve sonrasında bunun Avrupa'ya ne şekilde yayıldığını belgesel aracılığıyla anlatmak istediklerini ifade eden Şalcıgil, bu nedenle 7 şehirde çekim yaptıklarını anlattı. Şalcıgil, şunları kaydetti:

"Her bölgede farklı Türk kahveleri hikayeleri sunumlarını anlattık. Amacımız yurt dışında Türk kahvesi algısının daha çok değer görmesi ve Türk kahvesine talebin artması. Türk kahvesi aynı zamanda çok sağlıklı bir kahve. Hem sağlık hem kültür hem de tarih kısmını harmanlayarak belgeselimizi yurt dışına sunacağız. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde etkinliklerimize başlayacağız. Nihai amaç Türk kahvesinin değerini anlatmak. İstiyoruz ki Türk kahvesi hak ettiği değere ulaşsın."

Türkiye Kahve Müzesi sahibi Semih Yıldırım da müzede belgesel çekimlerinin yapıldığını bildirdi.

Safranbolu'nun Türk kahvesinin tanıtımında önemli bir yer haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Müzemizi kurduğumuzda bu işin bu kadar büyüyeceğini tahmin edemiyorduk. Her geçen gün güzel etkinliklerle Türk kahvesinin tanıtımına katkı sunmamız bizi mutlu ediyor. Böylesi bir belgesele ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Belgesel kapsamında kahve telvesiyle şehir çizimleri yapan mikro art sanatçısı Hasan Kale ise belgeselin Türk kahvesinin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi. Kale, "5 Aralık'ta ABD'ye Türk kahvesinin hikayesini yeniden anlatmaya geliyoruz." ifadesini kullandı.