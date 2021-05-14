Son dakika haberi... Türk Kızılay'dan, konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde kalan depremzede çocukların yüzünü, hediyelerle güldürdü.

Kızılay gönüllüleri, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzede çocukları, aileleriyle geçici kaldıkları Doğukent ve Kırklar mahalleleri ile Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner kentlerde ziyaret etti.

Gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir araya geldikleri çocuklara şeker ve hediye paketleri dağıttı.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, salgından çocukların etkilendiğini, çocuklar bayram sevincini yaşatmak için gönüllülerle hediye dağıttıklarını söyledi.

Depremden sonra çocukların hayata atıldıkları ilk adım olan mahallelerinden evlerinden uzak bir şekilde geçici barınma merkezlerinde hayatlarını aileleriyle ile sürdürdüğünü kaydeden Kızılkaya, depremzede çocukları mutlu etmek için arife günü başladıklarını çalışmayı bayram sonuna kadar devam edeceklerini bildirdi.

Çocuklardan Umut Şekerdağ da salgına rağmen bayramlarının iyi geçtiğini dile getirdi.

Bu zor günlerinde Kızılay'ın kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Şekerdağ, "Yasak olduğundan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Ağabey ve ablalarımız gelip bizi mutlu etti." dedi.

Yusuf Yıldız ise aldıkları hediyelerle çok mutlu olduklarını anlatarak, Türk Kızılay'a teşekkür etti.