Son dakika haberi | Türk Kızılay Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Kızılay Butik" açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Türk Kızılay Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Kızılay Butik" açtı

31.03.2022 17:44
Son dakika haberi | Türk Kızılay Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Kızılay Butik" açtı

Son dakika habere göre Kırklareli'de ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerinin yararlanacağı "Kızılay Butik" mağazası Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete girdi.

Kırklareli'de ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerinin yararlanacağı "Kızılay Butik" mağazası Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete girdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, açılışta hem Türk Kızılay hem de sağlık çalışanlarının önemli işler yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılay mağazasından hasta ve refakatçilerin ihtiyaç anında yararlanacağını belirterek, "Türk Kızılayın yaptığı çalışmalar belirli alanlarda ekonomik durumu iyi olsun kötü olsun fark etmiyor hakikaten zor durumda kalınabiliyor bu tip mekanlar da dolayısıyla önemli bir açığı kapatıyor. Özellikle ilimizde bu manada bir çalışmanın yapılması hem ilimiz açısından gurur duyucu bir faaliyet." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can da hastanede tedavi gören hasta veya hasta yakınlarının mağazaya müracaat etmesi durumunda her türlü kıyafet ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade ederek, "Bu hastanede hangi nedenle buraya gelmişse Kızılay mağazasından ihtiyacı var ise o hizmeti yerine getirmek bizlerin birinci görevidir." dedi.

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Bilgin ve beraberindeki heyet mağazayı gezerek Şube Başkanı Volkan Göç'ten bilgi aldı.

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Kırklareli, Araştırma, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Türk Kızılay Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Kızılay Butik' açtı - Son Dakika


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