Son dakika haberi... Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi aile için ev kampanyası - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi bir aile için Türk Kızılay tarafından yeni ev yapılması için yardım kampanyası başlatıldı.

Ahmetbaba Dere Mahallesi'nde kötü durumda olan 6 kişinin yaşadığı evin yeniden yapılması için Türk Kızılay Vezirköprü Temsilciliğince harekete geçildi.

Evin yapılması için Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığından da destek alındı.

Türk Kızılay Vezirköprü Koordinatörü Bekir Kurtoğlu, yaklaşık 100 bin liraya mal olacak evin 40 bin lirasının Vezirköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağını söyledi.

Evin yıkım ve yapımında kullanılacak ekipman, beton, çakıl ile çalışacak işçilerin Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Kurtoğlu, "Kalan 60 bin liranın da yardımseverlerden toplanabilmesi için kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın duyarlılık göstermesini bekliyoruz." dedi.

Evde yaşayanlardan baba Emin Şirin'in yüzde 70, iki oğlundan birinin de yüzde 60 engel durumu bulunduğuna dikkati çeken Kurtoğlu, "Bir oğlu da evli ve 3 çocuğu var. Bu çocukların hayatlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü harekete geçerek yuvaya yerleştirdi ancak aile çocuklarından ayrı kalmak istemiyor. Ev yeniden yapılabilirse çocukların sağlıklı yaşayabileceği bir ortam sağlandığında tekrar ailelerine kavuşmaları için müracaat edeceğiz." diye konuştu.

Kurtoğlu, yardımda bulunmak isteyenlerin Türk Kızılay Vezirköprü Temsilciliği ile iletişime geçebileceğini kaydetti.