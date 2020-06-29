Son dakika haberi... "Türk kökenli gençlerin yaralanmasına sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi... "Türk kökenli gençlerin yaralanmasına sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz"

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Avusturya güvenlik güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya güvenlik güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınadıklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da PKK ve yandaşları tarafından düzenlenen gösteriler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Avusturya emniyet güçlerinin Türk toplumuna ait bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınadıkları belirtirlerken, "Viyana'da terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesi, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olmuştur. Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez. Türkiye'nin sınırları içerisinde ve sınır ötesinde terörle kararlı mücadelesinde elde ettiği somut sonuçların önemi bu manzara karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK'ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir. Gösteriler sırasında ayrıca, Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına, Türk toplumuna ait bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz. Kamu düzeninin sağlanması ve şiddetin önlenmesinin yolu, terörle gerektiği şekilde mücadele edilmesinden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK GENÇLERE ŞİDDET UYGULAMASINDAN DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ BİLDİRMEK ÜZERE AVUSTURYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞIMIZA DAVET EDİLECEKTİR"

Yaşanan şiddet uygulamasından dolayı Avusturya'nın Ankara Büyükelçisinin Bakanlığa davet edileceği bildirilen açıklamada, "Avusturya makamlarını, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK terör örgütüyle layıkıyla mücadele etmeye ve konuyu popülist siyaset için malzeme yapmamaya davet ediyoruz. PKK iltisaklı grupların Viyana'da dört gün üst üste gösteri düzenlemelerinden, ayrıca Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza davet edilecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:42 Kaynak: İHA

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