Son dakika haberi! Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi'nin test sürüşlerine başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi'nin test sürüşlerine başlandı

19.10.2020 09:42
Son dakika haberi! Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi'nin test sürüşlerine başlandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) Türk mühendisler tarafından yapımına 2018 yılında başlanan uçan araba 'Tusi'nin açık alanda test sürüşlerine başlandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) Türk mühendisler tarafından yapımına 2018 yılında başlanan uçan araba 'Tusi'nin açık alanda test sürüşlerine başlandı. 'Tusi' adı verilen araç 2,5 saatte şarj olup, 9 dakika havada kalabiliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) Türk mühendisler ve öğrenciler tarafından geliştirilen uçan araba projesinde sona gelindi. 'Tusi' adı verilen aracın kapalı alanda test sürüşleri tamamlanarak açık alanda uçuşlara başlandı. Karada ve havada gidebilen 100 kilo ağırlığındaki Tusi'de 80 kiloluk bir kişi seyahat edebilecek.

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren İGÜ TTO'dan Ar-Ge Mühendisi Umut Uz, "Projeye 2018 yılında başladık, tasarım ve üretim aşamalarından sonra test sürüşlerine başladık. 6 motorlu altyapı üzerine kurulu aracın ağırlığı 100 kilodur, 80 kilodaki birini rahatlıkla seyahat ettirecek özellikte tasarladık. Test uçuşunda sağlıklı bir iniş sistemini ortaya çıkarabilmek tekerlekli yapısını ortadan kaldırdık. Uçan araba karada ve havada gidebilecek şekilde tasarlandı" dedi.

2,5 SAATTE ŞARJ OLUYOR, 9 DAKİKA HAVADA KALIYOR

Uçan arabanın 30 kilometrelik bir uçuş menzili olduğunu aktaran Uz, "Karada ise yaklaşık 160 kilometrelik bir menzili var bu bağlamda da altyapısı iddialı. Elektrikli araç, karbon fiber gövde uçuş özelliğine sahip. 6 tane motor ile yaklaşık olarak 180 kiloluk bir itiş değerimiz mevcut, bataryalarımız yaklaşık olarak 2-2,5 saat süresince şarj oluyor ardından da 8-9 dakikalık bir uçuş süremiz mevcut, bu da bizim için 30 kilometrelik bir menzile tekabül ediyor" diye konuştu.

"GELECEĞE YÖN VERMEK İSTİYORUZ"

'Tusi' adı verme nedenini açıklayan Uz, "Test uçuşlarımız 10 metre civarında gerçekleşiyor. Belli başlı limitin üstüne çıktığımız zaman havadaki rüzgar direnci devreye giriyor. İlk prototip olduğundan dolayı bizim için yeterli diyebilirim, istediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz. Uçan arabamızın ismi 'Tusi' 13'üncü yüzyılda Fars bilim insanı Nasirüddin Tusi, İslam bilimi için çok önemliydi, bizde bu çalışmalarından esinlenerek aracımıza 'Tusi' ismini verdik. Ayrıca ülkemizde ve dünyada uçan araba projesi çokça geliştiriliyor, çalışmalar var. Bizlerde geleceğin teknolojisi olarak adlandırdığımız uçan araba teknolojisini şimdiden başlayıp geleceğe yön vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CEZERİ'YE KARDEŞ GELDİ"

Daha fazla yatırımla projeyi ilerleteceklerini söyleyen Uz, "İlerleyen dönemlerde çeşitli yatırımlarla hayata geçirilebilir hale getirmeyi planlıyoruz ve gerçekten uçan arabamızın içine bir insan binerek seyahat edilebilir bir yapıya büründürmek istiyoruz. Şu an bildiğiniz gibi Sivil Havacılık kuralları gereğince insan taşımak zor ve sıkıntılı bir süreç. Bizlerde testlerimizi 80 kiloluk bir ağırlık içerisine yerleştirerek yapıyoruz. Ülkemizde yakın zamanda yapılan çalışmalardan biri olan CEZERİ'ye 'kardeş geldi' de diyebiliriz" dedi.

Gerçekleştirilen test sürüşlerden memnun kaldığını belirten üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Uçan araba teknolojisinde Türkiye olarak gücü elinde bulunduran bir ülke konumunda olmak için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.


Son dakika haberi! Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi'nin test sürüşlerine başlandı
Son dakika haberi! Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi'nin test sürüşlerine başlandı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Transfer, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi'nin test sürüşlerine başlandı - Son Dakika

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