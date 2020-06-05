Son dakika haberi! Türk Nöroloji Derneğinden beyin sağlığı için

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, son yıllarda yapılan uluslararası araştırmalarda, hava kirliliğinin inmeye yol açtığının açık şekilde kanıtlandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Çevre Günü'nün yaşam için ideal ortam oluşturan biyo çeşitliliğin korunması için kutlandığını aktarı.

Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisinin son yıllarda uluslararası kurumların da ilgisini çekmeye başladığına işaret eden Öztürk, kirliliğe bağlı ölümlerin ise yılda yaklaşık 9 milyona ulaştığını anımsattı.

Hava kirliliğinin inme ve beyin üzerindeki etkilerinin önemsenmesi gereken acil bir konu olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Hava kirliliği bütün dünya nüfusunu etkileyen bir olaydır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda hava kirliliğinin inmeye yol açtığı açık bir şekilde kanıtlanmıştır. 'Küresel Hastalık Yükü' hesaplanması için 1990-2013 yılları arasında 188 ülkede yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin yüzde 30'a kadar inmeye sebep olabildiği sonucu ortaya çıkmıştır. Hava kirliğinin zararlı etkileri en çok, gelişmekte olan ülkelerde ve daha önce inme geçmişi veya damar hastalıkları olan kişilerde görülmektedir."

İnmenin, dünyada en yaygın ölüm ve fonksiyon kaybına neden olan hastalık gruplarından biri olduğunu hatırlatan Öztürk, "Çevreyi korumak ve çevresel kaynakları uygun ve zararsız bir şekilde kullanmak dünyadaki yaşam çeşitliliğini korumak için şarttır. Hava kirliliği kesinlikle sadece bireysel korunma düzeyinde kalacak bir durum değildir, aynı zamanda toplumsal düzeyde dikkate alınmalıdır." ifadesini kullandı.