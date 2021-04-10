Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şarkışla ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, teşkilat mensuplarıyla Yıldırım Mahallesi'ndeki, aralarında şehit bebek Bedirhan Mustafa ve annesi Nurcan Demir Karakaya'nın da bulunduğu Şarkışla Garnizon Şehitliği ile Esentepe Mahallesi'ndeki Garipler mezarlığında bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ziyarette, Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Keten ve teşkilat mensupları, daha sonra Gümüştepe köyündeki Yapıaltın gölet kenarında bulunan Polis Hatıra Ormanı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü atış poligonu çevresinde yaklaşık 500 çam fidanını toprakla buluşturdu.