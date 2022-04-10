Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Karamürsel'de kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Karamürsel'de kutlandı

10.04.2022 13:15
Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Karamürsel'de kutlandı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tırpan, polisliğin kariyer mesleği olmadığını vurgulayarak, "İnsanlar rahat uyusun diye uyumayan, huzur ve güven içinde bayram yapsın diye kendi bayram yapmayan, çocuklar babasız kalmasın diye kendi çocuklarının ikbalini düşünmeden ölüme yürüyenlerin mesleğidir." dedi.

Görevini ve yetkisini başka güç odaklarından değil, Türk milletinden alan kahraman Türk polisinin, 15 Temmuz'da da vatanına ve milletine olan görevini tam olarak yaptığını dile getiren Tırpan, sınava geç kalan öğrenciyi yetiştirme, yaşlıların pazar filesini evine kadar götürmenin de teşkilatın yüce ruhunu ziyadesiyle ortaya koyduğunu kaydetti.

Programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi parti temsilcileri ile emniyet teşkilatı çalışanları katıldı.

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Karamürsel, Hisarcık, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Karamürsel'de kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Karamürsel'de kutlandı - Son Dakika
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